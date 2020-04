మాచో హీరో గోపీచంద్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో మాస్‌ డైరెక్టర్‌ సంపత్‌ నంది తెర‌కెక్కిస్తున్న చిత్రం సీటీమార్‌. స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను శ్రీనివాసా సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌ పతాకంపై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో గోపీచంద్ ఫీమేల్‌ కబడ్డీ టీమ్‌కి కోచ్‌గా ఉంటే.. తమన్నా తెలంగాణ ఫీమేల్‌ కబడ్డీ టీమ్‌ కోచ్‌గా క‌నిపించ‌నుంద‌ని తెలుస్తుంది . బలమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తో విజువల్స్‌తో ఈ సినిమా ఉండబోతుందట. హై బడ్జెట్‌, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో రూపొందుతోన్న ఈ మూవీలో మిల్కీబ్యూటి తమన్నాతో పాటు మరో హీరోయిన్‌గా హిప్పీబ్యూటీ దిగంగన సూర్యవంశీ నటిస్తోంది. మరో కీలక పాత్రలో భూమిక నటిస్తోంది. మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నారు. స‌మ్మ‌ర్‌లో విడుద‌ల కానున్న ఈ సినిమాతో ద‌ర్శ‌కుడు త‌న‌యుడు యువ నంది వెండితెర‌కి ప‌రిచ‌యం కానున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని సంపత్ నంది త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా పేర్కొన్నాడు. సీటీమార్ చిత్రం నాకు చాలా స్పెష‌ల్‌. నా త‌న‌యుడు యువ ఈ చిత్రంలో కామియో రోల్ పోషిస్తున్నాడు. అత‌ని బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా యువ‌కి సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేస్తూ అస‌లు విష‌యాన్నితెలిపాడు సంప‌త్ నంది.



Another reason why this film is special to me.



Yuva’s debut with #Seetimaarr - a small cameo indeed.



Happiest Birthday Yuva. As a proud dad, nothing but love. God Bless You ????#HappyBirthdayYuva #birthdayboy #ProudDad pic.twitter.com/dtBMDJsUtr