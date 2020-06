మార్కుల కన్నా చిన్నది కాదు జీవితం: అక్షయ్ కుమార్

ముంబై: సుశాంత్ సింగ్ ఆత్మహత్య ఘటన తర్వాత మానసిక ఆరోగ్యం (మెంటల్ హెల్త్) ప్రముఖంగా చర్చకు వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. మానసిక ఆరోగ్యం చాలా అవసరమని చాలా మంది సెలబ్రిటీలు అభిప్రాయపడ్డారు. మెంటల్ హెల్త్ పై బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ అక్షయ్ కుమార్ మాట్లాడిన పాత వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతీ ఏడాది 8 లక్షల మంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లుగా చదివాను. వీరిలో 2.5 లక్షల మంది భారత్ నుంచే ఉన్నారు. ఈ కేసుల్లో ఎక్కువ మంది యువతే ఉండటం గమనార్హం.

చదువుల్లో ఒత్తిడి, రిలేషన్ షిప్ లు తెగిపోవడం వంటి కారణాలతో ఎక్కువమంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. మీ జీవితం మార్కుల జాబితా కన్నా చౌకబారుది కాదు. మీ ఒత్తిడి చాలా పెద్దదే. కానీ మీ జీవితాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకండి. మిమ్మల్ని కన్నవారికి మరిచిపోలేని, తీర్చలేని బాధను వదిలివెళ్లకండి. మీరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారనే ఊహ మీ తల్లిదండ్రులకు తెలిస్తే వారి పరిస్థితి ఊహించుకోండి. దీంతో పోలిస్తే మీ ఒత్తిడి పెద్దదేమి కాదని సందేశాన్ని ఇచ్చిన వీడియో అందరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది.

Like there's no lock made without a key,no problem comes without solutions. Watch & do think,sharing with u'll some thoughts, #DirectDilSe pic.twitter.com/dUcPl4zeXB