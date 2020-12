హైద‌రాబాద్ : అల్లు అర‌వింద్‌కు ముగ్గురు కుమారులున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అల్లు వెంక‌టేష్‌, అల్లు అర్జున్‌, అల్లు శీరిష్‌. అల్లు వెంక‌టేష్ ఇత‌న్నే బాబీ అని కూడా పిలుస్తారు. బాబీ పుట్టిన‌రోజు నేడు. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని అల్లు అర్జున్ త‌న అన్న‌కు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఆయ‌న‌ స్పందిస్తూ.. త‌న జీవిత‌పు మూల స్తంభంగా బాబీని పేర్కొన్నాడు. రాబోయే ఏడాది ప్ర‌యాణంలో మ‌ర‌పురాని సంవ‌త్స‌రంగా మిగ‌లాల‌ని కోరుకుంటున్న‌ట్లు ఆకాంక్షించాడు. త‌న జీవిత‌పు ప్ర‌తీ సంద‌ర్భంలో అదేవిధంగా ప్ర‌తీ మూవీకి మూల స్తంభంగా ఉంటూ వ‌స్తున్నావ‌ని అల్లు అర్జున్ పేర్కొన్నాడు. అల్లు అర్జున్‌, అల్లు శీరిష్ సినిమాల‌తో ప్ర‌జ‌ల్లో ప్రాచుర్యం పొంద‌గా తండ్రితో పాటు ప్రొడ‌క్ష‌న్ సైడ్ ఉండటంతో బాబీ అంత‌గా జ‌నాల‌కు తెలియ‌దు.



Happy Birthday Bobby ! May this coming year be the most memorable year of your journey. You have always been my pillar of support for every film n occasion of my life. Have a greatttt dayyy ❤️ pic.twitter.com/8qM1rwq124