‘నా భర్తతో కలిసి ఉండలేను’..స్పందించిన సోనూసూద్

ముంబై: లాక్ డౌన్ తో వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వలస కార్మికుల కోసం బాలీవుడ్ యాక్టర్ సోనూసూద్ ప్రత్యేకంగా బస్సులను ఏర్పాటు చేసి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కష్టాల్లో ఉన్న వారికి అండగా నిలిచేందుకు సోనూసూద్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటున్నాడు. అయితే సోనూసూద్ కు ఓ మహిళ తన సమస్యపై ట్వీట్ చేయగా..తనదైన శైలిలో స్పందించాడు.



జనతా కర్ఫ్యూ నుంచి లాక్ డౌన్ 4.0 వరకు నా భర్తతోనే ఉంటున్నా. నా భర్తతో కలిసి ఉండలేను. దయచేసి నా భర్తనైనా వాళ్లింటికి పంపించండి..లేదా నన్నైనా పుట్టింటికి పంపించండి అని మహిళ కోరింది. దీనికి సోనూసూద్ చాలా ఫన్నీ పరిష్కారమొకటి చెప్పాడు. నా దగ్గర మంచి ఉపాయం ఉంది. మీరిద్దరినీ గోవా పంపిస్తాను. మీరేమంటారు..అని సరదాగా సమాధానమిచ్చాడు.

I have a better plan .. let me send both of you to Goa???? What say? https://t.co/XbYNFWWflK