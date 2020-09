చిన్న పిల్లలను కొట్టి పైశాచికానందం పొందిన ఘ‌ట‌న‌లను గ‌తంలో మ‌నం చాలానే చూశాం. తాజాగా ఓ మ‌హిళ ఏడాదిన్న‌ర వ‌య‌స్సు ఉండే అభం శుభం తెలియ‌ని చిన్నారికి న‌రకం చూపించింది. పిడి గుద్దులు గుద్ద‌డంతో పాటు కొవ్వొత్తి నుంచి కారే వేడి ద్రవాన్ని ఆ చిన్నారి సున్నితమైన చిన్మారిపై పోస్తూ రాక్ష‌సానందం పొందింది. ఆ బాధ‌కు చిన్నారి విల‌విల‌లాడుతున్నా కూడా మ‌హిళ మ‌న‌సు క‌ర‌గ‌లేదు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది.



వీడియో చూసిన నెటిజ‌న్స్ చ‌లించిపోవ‌డంతో పాటు ఆ మ‌హిళ‌ని చంపేయాలంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ర‌ష్మీ కూడా ఈ వీడియోపై స్పందిస్తూ.. ‘ఈ మహిళలు ఏం సాధించాల‌ని ప్రయత్నిస్తున్నారో అస్సలు అర్థం కావడంలేదు. దయచేసి ఎవరైనా సంబంధిత శాఖను, స్వచ్ఛంద సంస్థలను, బాలల సంరక్షణ కేంద్రాలను ట్యాగ్ చేయండి’’ అని రష్మి కోరారు.



Can't even imagine with these women are trying to achieve

Can some one pls tag the concern departments/socialservice/childservice https://t.co/YSPmsFNprV