క‌రోనా మ‌హమ్మారి ఎప్పుడు, ఎలా, ఎవ‌రికి సోకుతుందో తెలియ‌ని ప‌రిస్థితులు నెల‌కొన్నాయి. సామాన్యులు, సెల‌బ్రిటీలు, పేద, ధ‌నిక అనే తేడా లేకుండా క‌రోనా వ‌స్తోంది . ఇప్ప‌టికే చాలా మంది సినీ తార‌ల‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ కాగా..కొంత‌మంది ఇప్ప‌టికే కోలుకుని, మాన‌సికంగా ధైర్యంగా ఉంటే క‌రోనాను జ‌యించ‌వ‌చ్చ‌ని సందేశం అందించారు. తాజాగా ప్ర‌ముఖ గాయ‌ని స్మితకు క‌రోనా సోకింది. ఈ విష‌యాన్ని స్మిత ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంది.



నిన్న నాకు కొన్ని ఒళ్లునొప్పులుండ‌గా..విశ్రాంతి లేకుండా ప‌నిచేయ‌డం ద్వారానే ఇలా అయింద‌నుకున్నా. ఎందుకైనా మంచిద‌ని ప‌రీక్ష చేయించుకున్నా. నా భ‌ర్త శ‌శాంక్‌, నాకు క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ అయింది. కోవిడ్‌-19ను జ‌యించి, ప్లాస్మా దానం చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా. మేం ఇంట్లోనే ఉన్నాం..సుర‌క్షితంగా ఉన్నాం. కానీ క‌రోనా మా ఇంటికి వ‌చ్చిందని ట్వీట్ చేసింది.

Mad mad day yesterday. Had some body pains which I thought was due to heavy workout but got tested to be on safe side. Shashank & I tested covid positive. Mostly asymptomatic. Waiting to kick Covid out, donate plasma & chill???????? We Stayed Home Stayed Safe but Covid came home ????