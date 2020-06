హైద‌రాబాద్‌: బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్‌.. బ‌ల‌వ‌న్మ‌ర‌ణానికి పాల్ప‌డిన‌ తీరు అంద‌ర్నీ క‌లిచివేస్తున్న‌ది. అద్భుత‌మైన నైపుణ్యం క‌లిగిన యువ న‌టుడిగా సుశాంత్ రాణించాడు. కానీ అక‌స్మాత్తుగా ఆత్మ‌హ‌త్య‌కు పాల్ప‌డిన వైనం మాన‌సిక రుగ్మ‌త‌ల‌ను బ‌య‌ట‌పెట్టింది. ఎంతో బంగారు భ‌విష్య‌త్తు ఉన్న సినీ న‌టుడు అర్ధాంత‌రంగా ప్రాణాల‌ను వ‌ద‌ల‌డం తీర‌ని విషాదేమ‌. కెరీర్‌లో తారాస్థాయికి చేరినా.. జీవితంలో మాన‌సిక స‌మ‌తుల్యం ఎంతో ముఖ్యమైంది. ఎంఎస్ ధోనీ, చిచోరే, కేదార్‌నాథ్ సినిమాల‌తో.. సుశాంత్ త‌న అభిమానుల్ని విశేషంగా అల‌రించాడు. కానీ అత‌ని అకాల మ‌ర‌ణం నిజంగా దుర‌దృష్ట‌క‌ర‌మ‌ని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయ‌ల్ ట్వీట్ చేశారు. మ‌న మాన‌సిక స్థితి స‌మంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాల‌ని మంత్రి గోయ‌ల్ త‌న ట్వీట్‌లో అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. మ‌నం ఇష్ట‌ప‌డేవారికి మ‌న మాన‌సిక స్థితి గురించి వెల్ల‌డించేందుకు ఎప్పుడూ వెన‌కాడ‌కూడ‌ద‌ని గోయ‌ల్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్ వీవీఎస్ ల‌క్ష్మ‌ణ్ కూడా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో హీరో సుశాంత్ ఆత్మ‌హ‌త్య‌పై స్పందించాడు. మాన‌సిక ఆరోగ్యం అనేది చాలా సీరియ‌స్ ఇష్యూ అని క్రికెట‌ర్ ల‌క్ష్మ‌ణ్ అన్నాడు. మాన‌సిక ఆరోగ్యం ప‌ట్ల అత్యంత శ్ర‌ద్ధ ఇవ్వాల‌న్నాడు. మ‌న‌కున్న స‌మ‌స్య ప‌ట్ల‌.. సున్నితంగా, క‌రుణ‌తో, మృదువుగా, నిరంత‌రంగా శ్ర‌మిస్తూనే ఉండాల‌న్న సూచ‌న చేశాడు. మాన‌సిక స‌మ‌స్య‌ల‌ను అధిగ‌మించేందుకు ఇది చాలా ముఖ్య‌మ‌న్నాడు. సుశాంత్ ఫ్యామిలీకి లక్ష్మ‌ణ్ సంతాపం తెలిపాడు.

సుశాంత్ ఆత్మ‌హ‌త్య‌కు ఆరు రోజుల క్రిత‌మే .. అత‌ని వ‌ద్ద మేనేజ‌ర్‌గా చేసిన దిశ ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకున్న‌ది. ఆమె 14వ అంత‌స్తు నుంచి దూకి బ‌ల‌వ‌న్మ‌ర‌ణానికి పాల్ప‌డింది. అయితే ఆమె మ‌ర‌ణంపై కొన్ని అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫుల్‌గా తాగి బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకిన‌ట్లు పోలీసు విచార‌ణ‌లో తేలిన‌ట్లు అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఇక ఇటీవ‌లే సుశాంత్ గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్ అంకిత కూడా అత‌నికి బ్రేక‌ప్ చెప్పిన‌ట్లు అనుమానాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. అంతేకాదు, ఇటీవ‌ల సుశాంత్ అకౌంట్ నుంచి భారీ మొత్తం డ‌బ్బును విత్‌డ్రా చేసిన‌ట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయి. సుశాంత్ మ‌ర‌ణం విషాద‌మే. కానీ దీని వెనుక ఓ మిస్ట‌రీ కూడా ఉన్న‌ది. అది మాన‌సిక ఒత్తిడా.. ఇంకేమైనా కార‌ణం ఉన్న‌దా అన్న విష‌యం తెలియాల్సి ఉంది.

Saddened to know about the unfortunate demise of actor #SushantSinghRajput. He was a young, multi-talented actor who graced the silver screen with his charisma.



We must prioritise our mental well being and never shy away from expressing ourselves to our loved ones. ॐ शांति: pic.twitter.com/LeNsZVf7pm