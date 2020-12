బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4లో 13వ వారం ఇంటి నుండి ఒక‌రు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అది మోనాలా లేదా అవినాషా అనేది సస్పెన్స్‌గా మారింది. శ‌నివారం రోజు మోనాల్ అని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్ర‌చారం సాగ‌గా, ఈ రోజు అవినాష్ అంటున్నారు. ప్ర‌తి సారి సింప‌థీ గేమ్ ఆడ‌డం, చిన్న విష‌యాల‌కు కూడా హ‌ర్ట్ అవ్వ‌డం ప్రేక్ష‌కుల‌కి కాస్త విసుగు తెప్పించాయి. దీంతో అత‌నికి ఓట్స్ అనేవి చాలా త‌క్కువ ప‌డ్డాయ‌ని స‌మాచారం.



తాజాగా ఆదివారం ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమో విడుద‌ల చేశారు బిగ్ బాస్. ఇందులో హౌజ్ మేట్స్ గార్డెన్ ఏరియాలో ర‌చ్చ చేశారు. ముఖ్యంగా అఖిల్‌ని పులిహోర రాజా అంటూ ఆట‌ప‌ట్టించారు. ఇక ఎలిమినేష‌న్ స‌మ‌యం రాగానే నామినేష‌న్‌లో ఉన్న అభిజీత్, మోనాల్‌, హారిక‌, అవినాష్‌లు హౌజ్‌లో ఉన్న కామ‌ధేనువిని అంబ అని అరిచేలా ప్ర‌య‌త్నించారు. అవినాష్ అయితే ఏకంగా కాళ్లు ప‌ట్టుకొని సేవ్ చేయ‌మ‌ని కోరాడు. మ‌రి అత‌ని విన్న‌పాలు కామ‌ధేనువు విందా లేదా అనేది నేటి ఎపిసోడ్‌లో తేల‌నుంది.



Sunday Funday lo masti mazza...Watch the ultimate fun#BiggBossTelugu4 today at 9 PM on @StarMaa pic.twitter.com/a7apUmeIRM