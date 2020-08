యావ‌త్ దేశాన్ని షాక్‌కి గురి చేసిన మిర్యాల‌గూడెం సంఘ‌ట‌న ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ రూపొందిస్తున్న చిత్రం మ‌ర్డ‌ర్. య‌దార్ధ ప్రేమ హ‌త్య ఉదంతాన్నిఆధారంగా చేసుకొని ఆనంద్ చంద్ర తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సాహితి, గాయ‌త్రి భార్గవి త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్ర‌లు పోషించారు. నట్టీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, క్విటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకాలపై అనురాగ్ కంచర్ల సమర్పణలో నట్టి కరుణ, నట్టి క్రాంతి నిర్మిస్తున్నారు.



ఇటీవ‌ల మ‌ర్డ‌ర్ చిత్ర ట్రైల‌ర్‌ని విడుద‌ల చేసి సినిమాపై అంచ‌నాలు పెంచిన వ‌ర్మ తాజాగా సాంగ్ విడుద‌ల చేశారు. పిల్ల‌ల్ని ప్రేమించ‌డం త‌ప్పా? అంటూ సాగే ఈ పాట‌కి సిరాశ్రీ లిరిక్స్ అందించారు. థియేట‌ర్‌లో ఈ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్టు వ‌ర్మ ప్ర‌క‌టించ‌గా ఆగ‌స్ట్‌లో సెన్సార్‌కి పంపి ఆ త‌ర్వాతి నెల‌లో మూవీని రిలీజ్ చేయ‌నున్న‌ట్టు పేర్కొన్నారు .

Watch MURDER song now ..Film written and directed by @AnandChandra02 acted by @drski13 as father @AvanchaSahithi as daughter and @GayatriBhargav1 as mother ..Music by #DSR and lyrics by @Sirasri ???? https://t.co/QHC2tXzsIB