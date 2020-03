హైదరాబాద్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తరహాలోనే సౌత్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ కూడా 'మ్యాన్‌ వర్సెస్‌ వైల్డ్‌' పేరిట తీసిన డాక్యుమెంటరీలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు 'మ్యాన్‌ వర్సెస్‌ వైల్డ్‌' షో.. డిస్కవరీ చానెల్‌లో ప్రసారం కానుంది. ఈ ప్రోగ్రాం హోస్ట్‌ బేర్‌గ్రిల్స్‌తో కలిసి కర్ణాటకలోని బండిపురా టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఫారెస్ట్‌లో రజనీకాంత్‌ అటవీ సాహసయాత్ర చిత్రీకరించారు. తాజాగా డిస్కవరీ చానెల్‌ ప్రోమో విడుదల చేయగా..అడవిలో జీపు నడుపుతూ , కొండలు ఎక్కడం లాంటి సాహసాలు చేస్తూ రజనీ కనిపించారు.

Can’t bear the anticipation any longer? You don’t have to.

Watch Into The Wild with @BearGrylls and Superstar @Rajinikanth as they take us through a real adventure. Premieres tonight at 8 PM.



Co-powered by: @pharmeasyapp pic.twitter.com/IZx7yG6wj8