అల్లు అర్జున్ హీరోగా న‌టించిన చిత్రం అల..వైకుంఠపురంలో. మ్యూజిక‌ల్ హిట్ గా నిలిచిన ఈ సినిమాలో బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ కోట్లాదిమంది ప్ర‌జ‌ల హృద‌యాల‌ను దోచేసింది. సోష‌ల్ మీడియాలో ప్లాట్ ఫాంల‌లో ఈ పాట‌కు డ‌బ్ స్మాష్ చేసిన వారి సంఖ్య చెప్ప‌డం క‌ష్ట‌మే. అల్లు అర్జున్ ను ఇంప్రెస్ చేసేందుకు వైజాగ్ ఎయిర్ పోర్టు సిబ్బంది బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ కు డ్యాన్స్ చేశారు. ఎయిర్ పోర్టు స్టాప్ మెంబ‌ర్స్ ఫ‌ర్ ఫెక్ట్ టైమింగ్ తో బుట్ట బొమ్మ పాట‌కు డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోకు అల్లు అర్జున్ ఫిదా అయిపోయాడు.

ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల్లో అద్భుత‌మైన‌, ఆశ్చ‌ర్య‌క‌ర‌మైన కానుక‌. ఇలాంటి గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు అని ట్వీట్ చేశాడు బ‌న్నీ. ఈ వీడియో ఇపుడు సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.



Whoa...What a great energy! After all, we're 'The coolest Airline' ever ????✈️ #LetsIndiGo https://t.co/LHCpIZh3Lg