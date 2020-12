టాలీవుడ్ న‌టుడు రానా నేడు 36వ పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా విరాట‌ప‌ర్వం నుంచి రానా పోస్ట‌ర్ తోపాటు ఫస్ట్ గ్లింఫ్స్ వీడియోను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. డైరెక్ట‌ర్ వేణుఊడుగుల‌, నిర్మాత సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఇత‌ర చిత్ర‌యూనిట్ స‌భ్యులంతా రానాకు పూల‌బొకేలు అందించారు. కేక్ క‌ట్ చేయించి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. త‌న‌ను విష్ చేసిన ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికి రానా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేశాడు. 1990లో జ‌రిగిన య‌దార్ధ సంఘ‌ట‌న‌ల నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిస్తున్న విరాట‌ప‌ర్వం చిత్రంలో రానా కామ్రేడ్ ర‌విశంక‌ర్ అలియాన్ ర‌వ‌న్న లుక్ లో సరికొత్త‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు.

ఎస్‌.ఎల్‌.వి సినిమాస్‌ పతాకంపై సుధాకర్‌ చెరుకూరి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. నివేదా పెతురాజ్, ప్రియమణి, నందితాదాస్‌, నవీన్‌చంద్ర, జరీనా వహాబ్‌, ఈశ్వరీరావ్‌, సాయిచంద్‌, బెనర్జీ కీల‌క‌ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రానా-సాయిప‌ల్ల‌వి కాంబోలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల్లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి.

