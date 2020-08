సినిమాల‌లో ఖంగుఖంగున కంచులా మోగే కంఠంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ని ఉర్రూత‌లూగించిన మోహ‌న్ బాబు ఇప్పుడు త‌న గ‌ళంలో వినాయ‌క చవితి పూజా విధానాన్ని వివ‌రించారు. దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు ఉన్న ఈ వీడియోలో ‌వినాయక చవితి పూజా విధానాన్ని, కథను మోహన్ బాబు చక్కగా వివరించారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా వినాయ‌కుడి కథను వివరించే ప్రయత్నం చేశాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యువ స్నేహితుల కోసం దీనిని రూపొందించాను. ఓమ్ గణేశాయ నమ:` అంటూ వీడియో షేర్ చేశారు.



ప్రస్తుతం మోహన్‌బాబు తమిళంలో సూర్య కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ‘సూరరై పొట్రు’ చిత్రంలో కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. తెలుగులో డైమండ్‌ రత్నబాబు దర్శకత్వంలో ‘సన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ అనే సినిమా చేయబోతున్నారు.



Here is my narration of story of lord Vinayaka on the eve of Vinayaka Chaviti. This is mostly for my younger friends living across the globe.

