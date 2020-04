ఏ పాత్ర‌లోనైన ఒదిగిపోయి ప్రేక్ష‌కుల‌కి మంచి వినోదం పంచే హీరోల‌లో విక్ర‌మ్ ఒకరు. ఆయ‌న సినిమాల‌కి ప్ర‌త్యేక‌మైన ప్రేక్ష‌కులు ఉంటారు. గ‌త కొన్ని రోజులుగా స‌రైన స‌క్సెస్‌లు లేక ఇబ్బంది ప‌డుతున్న విక్ర‌మ్ ప్ర‌స్తుతం ‘మహావీర్‌ కర్ణ’. మలయాళ దర్శకుడు ఆర్‌ఎస్‌ విమల్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. న్యూయార్క్‌కు చెందిన యునైటెడ్‌ ఫిల్మ్‌ కింగ్‌డమ్‌ ఈ చిత్రాన్ని దాదాపు 300 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది.



శుక్రవారం విక్ర‌మ్ 54వ పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా చిత్ర బృందం మేకింగ్ వీడియో విడుద‌ల చేసింది. ఇందులో క‌ర్ణుడిగా విక్ర‌మ్ లుక్ ఎంతగానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది. త‌మిళంతో పాటు వివిధ భాష‌ల‌లో విడుద‌ల కానున్న ఈ సినిమాలో సురేష్ గోపి ధుర్యోద‌నుడి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నాడు. వ‌చ్చే ఏడాది ఈ చిత్రం విడుద‌ల కానున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే విక్ర‌మ్ .. అజయ్‌ జ్ఞానముత్తు డైరెక్ట్‌ చేస్తోన్న ‘కోబ్రా’ చిత్రంతో పాటు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘పొన్నియిన్‌ సెల్వన్‌’ సినిమాలు చేస్తున్నాడు.



#ChiyaanVikram's #MahavirKarna dir #RSVimal via Facebook



"#Karna - The Indomitable Warrior.

He was often defeated for the triumph of the world !!!

Later ---- Time Proved...



Wishing you a Very Happy Birthday #Vikram Sir"#HBDChiyaanVikram pic.twitter.com/QN5SsvCKdh