ప్రేమించే ఫ్యామిలీ ఉంటే చాలు..

యువతరానికి స్టెల్‌ ఐకాన్‌గా విజయ్‌ దేవరకొండను అభివర్ణిస్తారు. రౌడీ బ్రాండ్‌ ఇమేజ్‌తో తిరుగులేని అభిమానగణాన్ని సంపాదించుకున్నారాయన. ప్రతి పనిలో సృజనాత్మకత కనబర్చడం ఆయన నైజం. ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్రసీమలో పాపులర్‌ అయిన ‘బీ ది రియల్‌మెన్‌' ఛాలెంజ్‌ను తనదైన శైలిలో పూర్తి చేశారు విజయ్‌ దేవరకొండ. దర్శకుడు శివ కొరటాల విసిరిన ఈ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించిన విజయ్‌ దేవరకొండ ‘నన్ను ఇంట్లో ఎలాంటి పనులు చేయనివ్వడం లేదు. అయితే లాక్‌డౌన్‌లో నా రోజువారి దినచర్యకు సంబంధించిన వీడియోను మాత్రం తప్పకుండా పోస్ట్‌ చేస్తా’ అంటూ మాటిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా శనివారం ట్విట్టర్‌లో ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. లాక్‌డౌన్‌కు ముందు ప్రతి రోజు 6గంటలు నిద్రపోయేవాణ్ణి. ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటలు నిద్రపోతున్నానని విజయ్‌ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు. వాటర్‌ బాటిల్స్‌ నింపి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టడం తో పాటు టీవీని శుభ్రం చేస్తూ వీడియో గేమ్స్‌ ఆడుతూ కనిపించారు. మ్యాంగ్యో ఐస్‌క్రీమ్‌ను చేసి అమ్మనాన్నకు అందించారు. ‘ది రియల్‌ మేన్‌ డాడ్‌' అంటూ మధ్యతో తన తండ్రిని వీడియోలో చూపించాడు.‘మీరు ప్రేమించే వ్యక్తులు మీ పక్కనుంటే ఏదీ సంక్షోభంగా కనిపించదు. బీ ది రియల్‌మేన్‌' అనే క్యాప్షన్‌తో వీడియోను ముగించారు విజయ్‌ దేవరకొండ. మలయాళీ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ను ‘బీ ది రియల్‌మెన్‌'ఛాలెంజ్‌కు నామినేట్‌ చేస్తున్నట్లు విజయ్‌ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు.



Bits of my day in lockdown :)

Documented by @ananddeverkonda#BeARealMan challenged by @sivakoratala sir. I would like to extend it to Kunjikkaa @dulQuer pic.twitter.com/8bLAAQYeMo