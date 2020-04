మెగాస్టార్ చిరంజీవి దోశె వేస్తే వెంక‌టేష్ మిక్స్‌డ్ వెజిటేబుల్ కూర చేశారు. బీ ది రియ‌ల్ మెన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా ఎన్టీఆర్ స‌వాల్‌ని స్వీక‌రించారు వెంక‌టేష్‌. ఇల్లు తుడవడం, గార్డెనింగ్ మరియు వంటకూడా చేశారు.మిక్స్‌డ్ విజిటేబుల్ కూర‌ని అద్భుతంగా చేసిన‌ట్టు వీడియో ద్వారా అర్ద‌మ‌వుతుంది. ఇక ఈ ఛాలెంజ్‌ని వెంకీ.. హీరో వ‌రుణ్ తేజ్‌,సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు ద‌ర్శ‌కుడు అనీల్ రావిపూడికి విసిరారు.

Here's my video @tarak9999.



Let's help our family with domestic work and #BetheREALMAN



I request our Chinnodu @UrsTrulyMahesh, my cobra @IAmVarunTej & @AnilRavipudi to pass it on. pic.twitter.com/ILeH3Cm0Xq