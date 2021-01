బాలీవుడ్ యువ హీరో వ‌రుణ్ ధావ‌న్ ఎట్ట‌కేల‌కు త‌న ప్రేయ‌సి న‌టాషా ద‌లాల్‌ను జ‌న‌వ‌రి 24న కొద్ది మంది స‌న్నిహితుల స‌మ‌క్షంలో ప‌రిణ‌య‌మాడాడు. ముంబైలోని అలీబాగ్‌లో ఉన్న మాన్సన్ హౌస్ రిసార్ట్‌లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ వివాహం జ‌రిగింది . పెళ్లి వేడుక‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోల‌ను వ‌రుణ్ త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయ‌గా ఇవి వైర‌ల్ అయ్యాయి. ఇక నటాషాను పెళ్లాడిన వెంటనే రిసార్ట్స్ బయట మీడియా ప్రతినిధుల కోసం స్వీట్స్ పంపారు వరుణ్. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.



వ‌రుణ్ ధావ‌న్- న‌టాషాల‌కు స్కూల్ డేస్ నుండే ప‌రిచ‌యం ఉంది. తొలిసారి ఆమెను చూసి ఫిదా అయిన వ‌రుణ్ ధావ‌న్ ఆమెకు మూడు సార్లు ప్ర‌పోజ్ చేయ‌గా, రిజెక్ట్ చేసింద‌ట‌. ఆ త‌ర్వాత ఒప్పుకున్న న‌టాషా ఎట్ట‌కేల‌కు వ‌రుణ్ భాగ‌స్వామిగా మారింది. కాగా, వరుణ్ ధావన్ తండ్రి డేవిడ్ ధావన్ బాలీవుడ్‌లో సీనియర్ దర్శకుడు. ఇటీవ‌ల వ‌రుణ్‌తో కూలీ నెం 1 అనే సినిమా తెర‌కెక్కించారు.

Maharashtra: Newlywed Bollywood actor Varun Dhawan and his wife Natasha Dalal greet media after their wedding today at Alibaug. pic.twitter.com/MP4xcTmUMw