రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ వ్య‌వ‌హార‌శైలి ఎప్ప‌టికీ క‌న్ఫ్యూజ‌న్‌గానే ఉంటుంది. ఆయ‌న ఎప్పుడు ఎవ‌రిని తిడ‌తారో, ఎవ‌రిని పొగుడుతారో, ఎవ‌రికి సాయం చేస్తారో అంతు చిక్క‌ని ప్ర‌శ్న‌. ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న ఈ ద‌ర్శ‌కుడు న‌ట‌న‌లో మంచి నైపుణ్యం వారిని గుర్తించి రాబోవు సినిమాల‌లో ఆఫ‌ర్స్ ఇస్తుంటాడు. తాజాగా రాము టిక్ టాక్ యువతికి బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చాడు.



ప్ర‌స్తుతం టిక్ టాక్ ట్రెండ్ న‌డుస్తుంది. దీంట్లో ప‌లు వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్న యువ‌త త‌మ‌లో దాగి ఉన్న టాలెంట్‌ని ప్ర‌పంచానికి ప‌రిచ‌యం చేస్తున్నారు. @aquagirlak టిక్‌టాక్‌ ఐడీ పేరిట ఓ మ‌హిళ ..గ‌తంలో రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ ఇచ్చిన‌ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాట‌ల‌కి యాక్ష‌న్ చేసి సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దీనికి ఇంప్రెస్ అయిన వ‌ర్మ నీకు నటనపై ఆసక్తి ఉంటే [email protected] కు వివరాలు పంపాల్సిందిగా తెలిపారు. మ‌రి వ‌ర్మ ఇచ్చిన ఆఫ‌ర్‌ని ఆ అమ్మ‌డు ఉప‌యోగించుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి.



Hey if u are interested in acting ,can u mail ur details to [email protected] pic.twitter.com/IIauXVHUPn