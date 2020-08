రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ జెట్ స్పీడ్ తో ముందుకు సాగుతుంది. రాజకీయ నాయకులు, సినిమా సెల‌బ్రిటీలు, క్రీడాకారులు అందురు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగస్వాములవుతున్నారు. తాజాగా హేట్ స్టోరీ, స‌న‌మ్ రే వంటి చిత్రాల్లో త‌న న‌ట‌న‌తో అంద‌రిని ఆక‌ర్షించిన ఊర్శశి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ స్వీక‌రించింది. ద‌ర్శ‌కుడు సంప‌త్ నంది ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన త‌ను మొక్క‌లు నాటింది.



గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో మ‌హేష్ బాబు, ప్ర‌భాస్, విజ‌య్ వంటి స్టార్స్ పాల్గొన‌డం ఆనందంగా ఉంది. జోగినిపల్లి సంతోష్ గారు చేప‌ట్టిన ఈ కార్య‌క్ర‌మం స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా సాగుతుంది. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొని ప‌చ్చ‌ని ప్ర‌పంచాన్ని సృష్టించండి అని కోరింది. ప్ర‌స్తుతం ఊర్వ‌శి రూటేలా వ‌ర్జిన్ భానుప్రియ చిత్రంలో లీడ్ రోల్ చేస్తోంది.



Rains in Mumbai delayed which #BlackRose made it possible in Hyderabad☺️ @UrvashiRautela Thank you loads for the taking this noble initiative by @MPsantoshtrs garu forward????????yes, one step closer and every step counts???????? #GreenIndiaChallenge #UrvashiRautela pic.twitter.com/M96sDfWVyO