స్టైలిష్ క్లాస్ లుక్ లో 'ఉప్పెన' హీరో

టాలీవుడ్ న‌టుడు సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ సోద‌రుడు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ ఉప్పెన సినిమాతో సినీప‌రిశ్ర‌మ‌లోకి ఎంట్రీ ఇస్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా విడుద‌ల‌కు ముందే సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మరోవైపు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ క్రిష్-ర‌కుల్ తో క‌లిసి మ‌రో చిత్రాన్ని కూడా చేస్తున్నాడు. తొలి సినిమా రాక‌ముందే త‌న లుక్స్ తో అల‌రిస్తున్న ఈ యువ నటుడు ఇపుడు స‌రికొత్త అవ‌తార్ లో క‌నిపిస్తున్నాడు.

నిహారిక కొణిదెల ప్రీవెడ్డింగ్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ లో వైష్ణ‌వ్ తేజ్ వెల్వెట్ బ్లేజ‌ర్‌, డార్క్ గ్రే ప్యాంట్స్ విత్ మ్యాచింగ్ షూస్ తో స్టైలిష్ అవ‌తార్ లో క‌నిపిస్తూ స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్ గా నిలుస్తున్నాడు. ఉప్పెన లుక్ లో మాస్ అవ‌తార్ లో క‌నిపించిన వైష్ణ‌వ్ తేజ్ ఇలా స‌డెన్ గా క్లాస్ లుక్ లో క‌నిపించి అందరినీ ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తున్నాడు.

Mega Hero #VaisshnavTej spotted at #Niharikawedding, Looks dashing in Blue attire.#NisChayWedding#Uppena #VaisshnavTej2 pic.twitter.com/gLLZt30Z0O