రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన మూడో విడుత గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా సాగుతుంది. సినీ పరిశ్ర‌మ‌కి చెందిన చాలా మంది సెల‌బ్రిటీలు ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాటుతున్నారు. తాజాగా ఉప్పెన క‌థానాయిక కృతిశెట్టి.. మైత్రి మూవీస్ నిర్మాతలలో ఒకరు అయిన రవి శంక‌ర్ నుండి ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాటింది.



సంతోష్ కుమార్ గారు చేప‌ట్టిన ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన‌డం సంతోషంగా ఉంది. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఇదే విధంగా ముందుకు కొనసాగాలని అందరు కూడా భాద్యతగా మొక్కలు నాటాలి. ముఖ్యంగా నీ క‌న్ను నీలి స‌ముద్రం అనే సాంగ్‌ని ఇష్ట‌ప‌డిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రు త‌ప్ప‌క మొక్క‌లు నాటాల‌ని కృతి శెట్టి తెలిపింది. కొద్దిసేప‌టి క్రితం ఉప్పెన న‌టుడు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ కూడా మొక్క‌లు నాటిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

The cutest #Uppena Actress @IamKrithiShetty accepted the #GreenindiaChallenge frm @MythriOfficial producer Ravi Shankar & planted saplings as a part of @HarithaHaram



And nominated all the people who loved #NeeKannuNeeliSamudram to continue the initiative started by @MPsantoshtrs pic.twitter.com/cxs1UhunOC