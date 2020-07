రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ రోజురోజుకు మహా ఉధృతంగా ముందుకు సాగుతుంది. సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి సంబంధించిన ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాటుతున్నారు. తాజాగా సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ సోద‌రుడు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మాత ర‌వి శంక‌ర్ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి త‌న ఇంట్లో మొక్క‌లు నాటారు.



గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన‌డం త‌న‌కి సంతోషంగా ఉంద‌ని, భావిత‌రాలకి ఇది ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తుంద‌ని వైష్ణ‌వ్ తేజ్ పేర్కొన్నారు. సంతోష్ కుమార్ మొద‌లు పెట్టిన ఈ ఛాలెంజ్‌ని కొనసాగించాల‌ని డీఓపీ శంద‌త్‌ని కోరారు. కాగా, వైష్ణ‌వ్ తేజ్ ఉప్పెన సినిమాతో తెలుగు తెర‌కి ప‌రిచ‌యం అవుతున్నారు. ఈ సినిమా ఎప్పుడో విడుద‌ల కావ‌ల‌సి ఉన్న‌ప్ప‌టికీ, క‌రోనా వ‌ల‌న వాయిదా ప‌డింది. చిత్రానికి సంబంధించి విడుద‌లైన సాంగ్స్ సూప‌ర్భ్ రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది.

#Uppena ???? actor #PanjaVaisshnavTej accepted the #GreenindiaChallenge from @MythriOfficial producer Ravi Shankar & planted saplings as a part of @HarithaHaram ????

And nominated DOP #Shamdat to continue the initiative started by @MPsantoshtrs pic.twitter.com/2eT3Ho4lbi