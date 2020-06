కరోనా మహమ్మారి టైంలో చాలామంది సోషల్‌మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు. లాక్‌డౌన్‌లో వారు చేసే సేవలు పోస్ట్‌ చేస్తూ అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలకు సోషల్‌మీడియా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంట్లో ఉంటూ వారు చేసే పనులు, డ్యాన్సులు, వ్యాయామాలు వీడియోలను పోస్ట్‌ చేస్తూ అభిమానులకు దగ్గరవుతున్నారు. ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండేవారు క్వారెంటైన్‌లో కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతూ సోషల్‌మీడియాకు దూరంగా ఉన్నారు. ఇందులో సమంత అక్కినేని, ప్రియా వారియర్‌ కూడా ఉన్నారు. అయితే.. కొన్నిరోజుల తర్వాత సమంత మరలా చై, శ్యామ్‌ కలిసున్న ఫొటోలు షేర్‌ చేస్తూ యాక్టివ్‌ అయింది.

ఇప్పుడు సమంత బాటలో సీనియర్‌ హీరోయిన్‌ త్రిష నడుస్తున్నది. ఆమె సోషల్‌మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. అయితే త్రిష ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియా నుంచి తప్పుకున్నట్లు ప్రకటించింది. 'ప్రస్తుతానికి నా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియకుండా ఉండటం మంచిది. మైండ్‌కు ఇది డిజిటల్‌ చికిత్స లాంటిది. ఇంట్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండండి. లవ్‌ యూ గాయ్స్‌.. త్వరలోనే కలుద్దాం' అంటూ త్రిష ట్వీట్‌ చేశారు.

On a happy but “my mind needs oblivion at the moment” note,a digital detox it is.....

Stay home!Stay safe!This too shall pass????

Love you all and see you soon????