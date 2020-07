హైదరాబాద్‌ : ఆదివారం సాయంత్రం నితిన్, షాలిని వివాహం అనే తెలిసిందే. అయితే నితిన్ త‌న‌కు పెళ్లి అని చూడ‌కుండా కొంద‌రు త‌న‌ను టార్చర్‌ పెడుతున్నారు అంటూ ఓ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశాడు. నితిన్‌ను టార్చర్ పెట్టిందెవ‌రో తెలుసా? ‘రంగ్ దే’ యూనిట్‌. నితిన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. కీర్తిసురేష్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఆదివారంనితిన్ పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతున్న సందర్భంగా ఈ చిత్ర యూనిట్‌ నితిన్ అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే గిఫ్ట్‌ను ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ‘నన్నా... న‌‌వ్వుతుంది నేను క‌ట్టలేను నాన్నా’.. అని నితిన్ చెప్పిన డైలాగ్ ఉన్న టీజ‌ర్‌ను ‘రంగ్ దే’ యూనిట్ రిలీజ్ చేసింది. పెళ్లి జరిగే సమయంలోనూ ఎంజాయ్ చేయ‌నివ్వకుండా త‌మ డైర‌క్టర్‌ టార్చర్‌ పెట్టాడంటూ నితిన్ ఫ‌న్నీగా చెప్పారు. అంతే కాదు.. ఫ్యాన్స్ కి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కోసం డ‌బ్బింగ్ చెప్పానని నితిన్ తెలిపారు. పెళ్లి ప‌నుల్లోనూ డ‌బ్బింగ్ చెప్పిన నితిన్‌కి ద‌ర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి థాంక్స్ చెప్పారు.

‘రంగ్ దే’ చిత్రాన్ని పీడీవీ ప్రసాద్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం, పీసీ శ్రీరామ్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. నితిన్ పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతున్న సందర్భంగా ఈ చిత్ర యూనిట్‌ నితిన్ అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే గిఫ్ట్‌ను ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. మ‌రి ఇంత‌రూ ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఇస్తారో సాయంత్ర 4గంట‌ల 5 నిమిషాలకు తెలుస్తుంది.



We are very thankful to our hero @actor_nithiin for doing this even though he is very busy with his Marriage rituals. A cute Marriage gift from team #RangDe just for you, Releasing today at 04:05pm! Stay tuned ❤️@KeerthyOfficial @dirvenky_atluri @pcsreeram @ThisIsDSP @vamsi84 pic.twitter.com/cdqW9I8LxG