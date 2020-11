టాలీవుడ్ లో వైష్ణ‌వ్ తేజ్‌-కృతిశెట్టి హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఉప్పెన‌. బుచ్చిబాబు సాన ద‌ర్శ‌కుడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్ప‌టికే రెండు పాట‌లు విడులైన విష‌యం తెలిసిందే. నీ క‌న్ను నీలి స‌ముద్రం పాట సినిమా విడుద‌ల‌కు ముందే సెన్సేష‌న్ సృష్టించింది. ధ‌క్ ధ‌క్ ధ‌క్ అంటూ సాగే మ‌రో పాట‌కు మ్యూజిక్ ల‌వ‌ర్స్ నుంచి అద్బుత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి మ‌రో సాంగ్ త్వ‌ర‌లో సంగీత ప్రియుల ముందుకు రానుంది.

ఉప్పెన నుంచి ‘రంగుల‌ద్దుకున్న’ అంటూ సాగే మూడో సాంగ్ ను నవంబ‌ర్ 11న సాయంత్రం 4.05 గంట‌ల‌కు టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ మ‌హేశ్ బాబు లాంఛ్ చేయ‌నున్నాడు. ఇప్ప‌టికే రెండు పాట‌ల‌తో డ‌బుల్ బొనాంజా అందించిన దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ ఇక మ‌రో పాట‌తో అంద‌రిలో జోష్ నింప‌డం ఖాయ‌మ‌ని అనుకుంటున్నారు సినీ విశ్లేష‌కులు. ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్‌-మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. వైష్ణ‌వ్ తేజ్ తొలి సినిమా విడుద‌ల కాక‌ముందే క్రిష్ తో మ‌రో సినిమా చేస్తున్నాడు. కొండ‌పొలం న‌వల ఆధారంగా వ‌స్తోన్న‌ ఈ మూవీలో ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరోయిన్‌.

