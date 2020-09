టాలీవుడ్ యాక్టర్ వెంక‌టేశ్, త్రివిక్ర‌మ్ కాంబినేష‌న్ లో సినిమా రానున్నట్టు గ‌తంలో వార్త‌లు వ‌చ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా మ‌రోసారి ఈ న్యూస్ చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుండ‌టంతో హారిక అండ్ హాసిని క్రియేష‌న్స్ స‌హ నిర్మాత‌, సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నిర్మాత సూర్య‌దేవ‌ర నాగ‌వంశీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. త‌మ బ్యాన‌ర్ లో వెంక‌టేశ్-త్రివిక్ర‌మ్ సినిమా వ‌స్తుంద‌న్న వార్త‌లు పుకార్లు మాత్ర‌మేన‌ని నాగ‌వంశీ తెలిపారు. వెంకీ, త్రివిక్ర‌మ్ సినిమాపై మీ ఎక్సైట్ మెంట్ ను మేం అర్థం చేసుకుంటాం.

వెంకీ 75 ప్రాజెక్టుపై వ‌స్తున్న వార్త‌లు ఫేక్. మా బ్యాన‌ర్ లో చేస్తున్న కొత్త సినిమాకు సంబంధించి మా అధికారిక సోష‌ల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్ర‌క‌టిస్తాం. మా ఖాతాల‌ను ఫాలో కండి అని నాగ‌వంశీ ట్వీట్ చేశారు. వెంక‌టేశ్ ఇప్ప‌టికే నార‌ప్ప సినిమాలో న‌టిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.

We can understand your excitement regarding a #Trivikram garu and #Venkatesh garu film. But the rumours about #Venky75 are fake. We will announce any updates regarding our next projects on our official handles only. Kindly follow & stay tuned!@haarikahassine