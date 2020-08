అభిమానుల ఆశాకిర‌ణం, మెగా ఫ్యామిలీ దిక్సూచి, ఇండ‌స్ట్రీ పెద్ద దిక్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ రోజు త‌న 65వ జ‌న్మ‌దినం జ‌రుపుకుంటున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు అభిమానుల నుండే కాక సినీ సెల‌బ్రిటీల నుండి పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షల వ‌ర్షం కురుస్తుంది. చిరుతో గ‌డిపిన అమూల్య‌మైన క్ష‌ణాల‌ని గుర్తు చేసుకుంటూ జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేస్తున్నారు. మోహ‌న్ బాబు, ఎన్టీఆర్, ర‌వితేజ‌, అల్లు అర్జున్‌,వెంక‌టేష్, సాయి తేజ్, వ‌రుణ్ తేజ్ ఇలా ఒక‌రేంటి ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన ప్ర‌ముఖులంద‌రు విషెస్ తెలుపుతున్నారు



చిరంజీవి నాకు మంచి మిత్రుడు, అతని పేరులోనే ఉంది చిరంజీవి అంటే ఆంజనేయస్వామి. అంటే ఎల్లకాలము చిరంజీవివై వర్ధిల్లుగాక. అంటే నిండు నూరేళ్ళు ఉత్సాహంగా కుటుంబ సభ్యులతో పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని ఆ షిరిడీ సాయినాథున్ని కోరుకుంటున్నాను. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అంటూ మోహ‌న్ బాబు త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇక మ‌హేష్ బాబు త‌న ట్వీట్‌లో మీరు ఎంద‌రికో స్పూర్తిని క‌లిగించారు. మీరు ఎల్ల‌ప్పుడు సుఖ సంతోషాల‌తో ఉండాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు.



క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి లేక‌పోతే ప్ర‌తి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా చిరంజీవి బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌లు ఘ‌నంగా జరిగేవి. మెగా ఫ్యామిలీ హీరోలంద‌రు బ‌ర్త్‌డే పార్టీలో పాల్గొని ఫ్యాన్స్‌కి ఉత్సాహాన్ని క‌లిగించేవారు. ఈ సారి క‌రోనా వ‌ల‌న చిరు బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌లు సింపుల్‌గా జ‌ర‌గ‌నున్నాయి





Many many happy returns to the biggest INSPIRATION of mine and many, @KChiruTweets garu???? #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/6Ex0MzlMjS — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) August 22, 2020

Chiranjeevi గారు నా మీద చెయ్యి వేసి నాతో మాట్లాడారు ..that moment I promised myself I am going to work much much harder and make that moment worth it@KChiruTweets sir it’s your birthday and we can’t keep quiet.

Twinkle Twinkle Little Star..Chiranjeeevi..#HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/Lja27KTPB0 — Kartikeya Gummakonda (@ActorKartikeya) August 22, 2020

Wishing my dearest friend from the industry @KChiruTweets garu a very Happy Birthday!! #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/I7u5bXkb14 — Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) August 22, 2020

Wishing my all time favourite hero

Inspiration & driving force

Andarivadu Sri #Chiranjeevi garu

Keep inspiring next generations also sir

Love you @KChiruTweets#HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/IRfixpNK8f — Director Maruthi (@DirectorMaruthi) August 22, 2020

A believer, an ongoing learner, a man of generosity, a strength u can count on during tough times - this is who I call Mamaya & the world calls Megastar.



Happy birthday to the strength & rock of so many. Ur euphoria will continue forever ! @KChiruTweets pic.twitter.com/Iu5K6jEyRI — Upasana Konidela (@upasanakonidela) August 22, 2020

Wishing THE MEGASTAR @KChiruTweets Garu a Very Happy Birthday. May you celebrate many such joyous birthdays in the years to come sir ???????? — Jr NTR (@tarak9999) August 22, 2020

THE MEGASTAR ????????????????????Happy birthday sir!! Have the best one!! #HBDMegastarChiranjeeevi pic.twitter.com/6vrnyXhKFh — Rana Daggubati (@RanaDaggubati) August 22, 2020

Happy birthday Megastar!????????????

I feel so lucky and blessed to have you by my side..

Thank you so much for inspiring me and a lot more.????????

Love you to the moon and back!❤️

My Acharya!!!????????????????????????@KChiruTweets #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/zYcH4S2b3m — Varun Tej Konidela ???? (@IAmVarunTej) August 22, 2020