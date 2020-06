రచయితగా మారిన డైరెక్టర్‌ భార్య..

సినిమా సినిమాకు కొత్తదనం ఉండేలా చూసుకుంటాడు డైరెక్టర్‌ వీఐ ఆనంద్‌. ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా, టైగర్‌, ఒక్కక్షణం, డిస్కో రాజా వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ దర్శకుడి సతీమణి రచయితగా మారారు. వీఐ ఆనంద్‌ భార్య అనూష వేలుస్వామి ’What If Rainbows Were Your Shadows’ అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. కవిత్వాలపై నా భార్య తొలి పుస్తకం..వీఐ ఆనంద్‌ ట్విటర్‌లో పుస్తకాన్ని షేర్‌ చేశారు.



మాతృప్రేమ, ప్రకృతిపై రాసిన పద్యాల కలయికతో ఈ పుస్తకాన్ని రాశారు అనూష. వీఐ ఆనంద్‌ హీరో నిఖిల్‌తో తీసిన ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా చిత్రం బాక్సాపీస్‌ వద్ద మంచి హిట్‌గా నిలిచి..నిఖిల్‌ కు మంచి బ్రేక్‌ ఇచ్చింది. రవితేజతో తెరకెక్కించిన డిస్కోరాజా ఆశించిన స్థాయిలో విజయం అందుకోలేకపోయింది.

#anushaveluswamy Great joy to see you accomplish what you have been dreaming for so long and working towards.#whatifrainbowswereyourshadows? It's beautiful!

My wife's debut book of poetry "What if Rainbows were your Shadows?" is out now. https://t.co/FEwmCWIIl0 pic.twitter.com/lssn3DZ5oQ