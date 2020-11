టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవికి క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ కావ‌డంతో ఆచార్య షూటింగ్ రీస్టార్ట్ చేయ‌డంలో కొంత ఆల‌స్య‌మ‌వుతున్న‌ విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం చిరంజీవి హోం క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు. దీంతో ఇక షూటింగ్ ఎప్పుడు మొద‌ల‌వుతుంద‌నే దానిపై సందిగ్ధం నెల‌కొంది. అయితే ఇలాంటి ప‌రిస్తితుల్లో కొర‌టాల డేరింగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. కొర‌టాల శివ ఆచార్య షూటింగ్ ను మొద‌లుపెట్టాడు. షూట్ లొకేష‌న్ కొర‌టాల అండ్ టీం ఉన్నఫొటోలు ప్రస్తుతం చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి.



చిరంజీవితో సంబంధం లేని సన్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నాడ‌ట‌. అంతేకాదు చిరంజీవి, కాజ‌ల్ కాకుండా వ‌చ్చే అన్ని ఎపిసోడ్స్ ను పూర్తి చేసేందుకు రెడీ అయిన‌ట్టు స‌మాచారం. వ‌చ్చే నెల‌లో చిరంజీవి-కాజ‌ల్ షూటింగ్ లో జాయిన్ అయే లోపు మిగిలిన ఎపిసోడ్స్ అన్నీ పూర్తి చేయనున్న‌ట్టు టాక్‌. మ్యాట్నీ ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్స్‌, కొణిదెల ప్రొడక్ష‌న్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. సోష‌ల్ డ్రామా నేప‌త్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మ‌ణిశ‌ర్మ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌.

Team #Acharya resumes shoot.



The team is all geared up to complete this marathon schedule as per plan.



