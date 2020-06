లఢక్‌లోని గాల్వాన్‌ లోయలో భార‌త్‌- చైనా జవాన్లు పరస్పరం దాడులు చేసుకోవటంతో 20మంది భారత సైనికులు మరణించారు. చైనా సైనికులు 43 మంది మరణించినట్టు ఆ దేశ మీడియా తెలిపింది. నెలన్నర ఉద్రిక్తతల అనంతరం వాస్తవాధీన రేఖవెంబడి ఇరు పక్షాలు వెనుకకు తగ్గుతున్న సమయంలో సోమవారం ఘర్షణ తలెత్తింది. ఇరు దేశాల సైనికులు రాత్రి రాళ్లు, రాడ్లతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ దాడుల్లో భారత కమాండింగ్‌ ఆఫీసర్‌ సహా 20మంది సైనికులు మరణించారని సైన్యం ప్రకటించింది.



అమ‌ర‌వీరుల మృతిపై టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు త‌మ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా సంతాపం వ్య‌క్తం చేశారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు విడిచిన అమ‌ర‌వీరుల ఆత్మ‌కి శాంతి క‌లగాల‌ని, వారి కుటుంబానికి ప్ర‌భుత్వం అండ‌గా ఉండాల‌ని కోరారు. త‌మ‌న్నా, దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్, మంచు విష్ణు, అనీల్ రావిపూడి,నిఖిల్, వ‌రుణ్ తేజ్‌, ల‌క్ష్మీ మంచు వీర‌జవాన్లకి ఘ‌న నివాళులు అర్పించారు.

వీర సైనికుల మ‌ర‌ణంపై స్పందించిన మ‌హేష్‌.. మీరు ఎప్పటికీ మా గుండెల్లో ఉంటారు. మీ త్యాగానికి, దేశభక్తికి మా సెల్యూట్ . సైనికుల కుటుంబాలకు ధైర్యం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నారు అని మ‌హేష్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇక మహేష్ గత చిత్రం సరిలేరు నీకెవ్వరు మూవీలో మహేష్ అజయ్ కృష్ణ అనే ఆర్మీ మేజర్ రోల్ చేశారు.



Deeply disturbed and saddened to learn that our soldiers were martyred at #GalwanValley. Your sacrifice for the nation will forever be etched in our hearts. We salute your bravery and patriotism. My heartfelt condolences to the bereaved families. Jai Hind