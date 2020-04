బాలీవుడ్ దిగ్గ‌జ న‌టుడు రిషీ క‌పూర్ హ‌ఠాన్మ‌ర‌ణంతో తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ కూడా మూగ‌బోయింది. ఆయ‌న మృతికి సంతాపంగా చిరంజీవి, వెంక‌టేష్‌, త‌మ‌న్నా, ఎన్టీఆర్, క‌ళ్యాణ్ రామ్, అ్లు అర్జున్, మంచు విష్ణు, ల‌క్ష్మీ మంచు,క్రిష్ , సుధీర్ బాబు, కోన వెంక‌ట్ త‌దిత‌రులు త‌మ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా నివాళులు అర్పించారు.



నిన్న మంచి టాలెంట్ ఉన్న ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మృతి , ఈ రోజు లెజండ‌రీ న‌టుడు రిషీ క‌పూర్ సాబ్. వీరిద్ద‌రి మ‌ర‌ణాలు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి ఘోర‌మైన న‌ష్టం -ఎన్టీఆర్



రిషీ జీ లేర‌నే వార్త నాకు ఆశ్చ‌ర్యాన్ని క‌లిగించింది. ఆయ‌న గొప్ప స్నేహితుడు, మంచి క‌ళాకారుడు. న‌ట‌న‌తో ల‌క్ష‌లాది మంది హృద‌యాల‌లో నిలిచిపోయారు. వార‌స‌త్వాన్ని అద్భుతంగా నిల‌బెట్టారు. ఆయ‌న మృతితో నా మ‌న‌సు క‌కావిక‌లమైంది. ఆయ‌న ఆత్మ‌కి శాంతి క‌ల‌గాల‌ని ప్రార్ధిస్తున్నాను - చిరంజీవి



గ‌త రెండు రోజులు చాలా విషాద‌ర‌క‌మైన‌వి. మంచి ప్ర‌తిభ ఉన్న ఆర్టిస్ట్‌ల‌ని కోల్పోవ‌డం నిజంగా హృద‌య విదార‌కం. చిన్న పిల్ల‌లాంటి చిరు న‌వ్వుతో ఆనందాన్ని వ్యాప్తి చేసే రిషీ మ‌న హృద‌యాల‌లో ఎప్పుడు చిర‌స్థాయిగా ఉంటారు. మేము క‌లిసిన‌ప్పుడ‌ల్లా మంచి అనుభూతి పొందుతాము. మీరు లేక‌పోవ‌డం మా సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి పెద్ద న‌ష్టం. ఇలాంటి ప‌రీక్ష స‌మయాల‌లో క‌పూర్ ఫ్యామిలీకి గుండె ధైర్యం అందిచాల‌ని భ‌గ‌వంతుడిని ప్రార్ధిస్తున్నాను- వెంక‌టేష్



Woke up to yet another sad news. An era has come to an end. You will be missed sir????????



Praying for strength to his family and fans. #RIPRishiKapoor #LegendsNeverDie pic.twitter.com/Pt4zHHRPrA — Sampath Nandi (@IamSampathNandi) April 30, 2020

A big loss for Indian Cinema. Deeply Saddened by the sudden demise of two legendary actors #IrrfanKhan and #RishiKapoor, They will always be remembered.



My Heartfelt condolences to their families, May their souls rest in peace.



- Nandamuri Balakrishna pic.twitter.com/XUyp1qnxNe — BARaju (@baraju_SuperHit) April 30, 2020

Deeply saddened to hear about the demise of veteran & legend Rishi kapoor sir . His contribution to cinema and charisma is unparalleled..my condolences to his family . Rip sir #RishiKapoor pic.twitter.com/opd3Mt6WhO — Sreenu Vaitla (@SreenuVaitla) April 30, 2020

Saddened by the sudden demise of legendary actor,

Sri #RishiKapoor this is a great loss for Indian cinema. My heartfelt condolences to their family members. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/EZ6ppqRFMB — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) April 30, 2020

A child artist to youth heartthrob to star to a character actor all his life dedicated and lived for CINEMA..... a long and inspiring journey Comes to an end... even the great movies can’t escape “The End” pic.twitter.com/mU2k89GXLu — Harish Shankar .S (@harish2you) April 30, 2020

Heartbreaking to hear about #RishiKapoor sir. Yet another irreplaceable loss in our world of cinema... A complete entertainer and an incredibly talented actor... A true legend. My deepest condolences and strength to Ranbir and his family. May his soul rest in peace. ???????????????? — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 30, 2020