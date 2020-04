బాలీవుడ్ న‌టుడు ఇర్ఫాన్‌కి తెలుగు ప‌రిశ్ర‌మ‌తో కూడా మంచి అనుబంధం ఉంది. ఆయ‌న ఆకస్మిక మృతితో టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు కూడా షాక్‌కి గుర‌య్యారు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌మ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఇర్ఫాన్ మృతికి సంతాపం తెలిపారు . వారి కుటుంబానికి ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలియ‌జేశారు.



ఇర్ఫాన్ వంటి అసాధార‌ణ న‌టుడిని కోల్పోవ‌డం భార‌తీయ సినిమాకే కాదు ప్ర‌పంచ సినిమాకి కూడా న‌ష్ట‌మే. నేను వ్య‌క్తిగ‌తంగా మంచి స్నేహితుడిని కోల్పొయాను - గుణ‌శేఖ‌ర్



సినిమా ప్రపంచం ఆభ‌రణాన్ని కోల్పోయింది. అత్యంత అసాధారణమైన నటులలో ఇర్ఫాన్ ఒకరు . చిత్ర పరిశ్రమ ఖచ్చితంగా ఆయ‌న సేవ‌ల‌ని కోల్పోతుంది. మీ ఆత్మకి త‌ప్ప‌క శాంతి చేకూరుతుంది - రామ్ చ‌ర‌ణ్‌



2020లో విషాదం జ‌ర‌గ‌కూడ‌ద‌ని అనుకున్నా. అదే జ‌రిగింది. ఆయ‌న ఇంత తొంద‌ర‌గా వెళ‌తార‌ని అస్స‌లు ఊహించ‌లేదు. ఇర్ఫాన్ ఆత్మ‌కి శాంతి చేకూరాల‌ని ప్రార్ధిస్తున్నాను - త‌మ‌న్నా



సినిమా ప్రపంచం గొప్ప న‌టుడిని కోల్పోయింది. ఆయ‌న‌తో పని చేసే అదృష్టాన్ని కోల్పొయాను. మీ న‌ట‌న‌ని మాత్రం చూసి ఆనందించా. మీ సేవ ఎప్ప‌టికి గుర్తుండి పోతుంది- వెంక‌టేష్‌



మీ మ‌ర‌ణం నన్ను చాలా క‌లిచి వేసింది. తొంద‌ర‌గా మ‌మ్మ‌ల్ని విడిచి వెళ్లావు ఇర్ఫాన్.చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ‌కి చేసిన సేవ‌ల‌కి ధ‌న్య‌వాదాలు. చాలా మిస్ అవుతున్నాం - ప్ర‌కాశ్ రాజ్



భారతీయ సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి చెందిన అద్భుత‌మైన నటుల‌లో ఇర్ఫాన్ ఒక‌రు. ఆయ‌న మృతి క‌లిచివేసింది- సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్



Too soon to leave @irrfank Ji. Your work always left me in awe. You’re one of the finest actors I know, I wish you stayed longer. You deserved more time. Strength to the family at this time.