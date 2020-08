ప్ర‌భాస్ ఇప్ప‌టికే నాగ్ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో 21వ సినిమా ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్ డేట్ ఫేస్ బుక్‌, ఇన్ స్టాగ్రామ్ ద్వారా అభిమానుల‌కు అందించాడు ప్ర‌భాస్‌. రేపు ఉద‌యం 7.11 గంట‌ల‌కు రెడీగా ఉండండి..? మీరు ఇష్ట‌ప‌డ‌తారని ఆశిస్తున్నా.. అంటూ కొత్త అప్ డేట్ విషయాన్ని స‌స్పెన్స్ లో పెడుతూ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేశాడు. తానాజీ ఫేం ఓం రావ‌త్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ప్ర‌భాస్ సినిమా చేయనున్నాడు.

టీ సిరీస్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ లో ఈ మూవీ రానుంది. రేపు అతిపెద్ద ప్ర‌క‌ట‌న అంటూ..ప్ర‌భాస్, ఓం రావ‌త్ క‌లిసి చేసిన వీడియోను బీఏ రాజు ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు. రేపు ప్ర‌భాస్ 22వ మూవీని ప్ర‌క‌టించ‌బోతున్నాడా..? లేదా వేరే ఏదైనా విష‌యం చెప్ప‌బోతున్నాడా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

Biggest announcement of the decade to be out tomorrow



Rebel Star #Prabhas will be giving a special treat to his fans and ardent followers at 7:11 AM tomorrow. He posted a video on his Instagram handle about the update. More details will be out tomorrow morning. pic.twitter.com/Pb5PB7vhpq