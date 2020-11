టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్ లో వ‌రుస ప్రాజెక్టులు చేస్తూ బిజీగా మారిపోయింది పూజాహెగ్డే. సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా త‌న అప్ డేట్స్ ను ఎప్ప‌టిక‌పుడు అభిమానుల‌తో షేర్ చేసుకునే ఈ బ్యూటీ ఇటీవ‌లే స‌ముద్ర తీర ప్రాంతంలో స‌ర‌దాగా హ‌మ్ చేస్తున్న ఫొటో ఒక‌ట్టి నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే మ‌రో రెండు ఫొటోలు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాయి. బ్లాక్ లెంగ్తీ షూట్ విత్ బ్లూ మిక్స్ డ్ డ్రెస్ లో ఉన్న పూజాహెగ్డే స‌ముద్ర అల‌ల నుంచి బీచ్ కు కొట్టుకొస్తున్న నీటిలో ఆడుకుంటున్న ఫొటోలు ఇపుడు ఆన్ లైన్ లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి.

గాలికి ఎగురుతున్న కురులు, క‌వ్వించే క‌ళ్లు, మంత్ర‌ముగ్దుల్ని చేసే న‌వ్వుతో కుర్ర కారు మ‌న‌సు దోచేస్తోంది అందాల బ్యూటీ. నీరు, గాలి చల్లగా ఉన్నాయి... కానీ అవి ఇచ్చిన అనుభూతి వెచ్చదనంతో నిండిపోయింది అంటూ ఫొటోల‌ను పూజాహెగ్డే ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేసింది. ఓ వైపు స‌ముద్ర అందాలు, మ‌రోవైపు పూజాహెగ్డే సోయగం చూసేందుకు రెండు క‌ళ్లు చాల‌వా అన్న‌ట్టుగా ఉన్న ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

The water was cold, the breeze was cold...but the feeling it gave was one of warmth...It doesn’t add up, but then again, I was never good at math ????????‍♀️❤️ #mattersoftheheart #magic pic.twitter.com/cp9dZvWVWi