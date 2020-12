టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్లు వ‌రుణ్ తేజ్-వెంక‌టేశ్ కాంబినేష‌న్ లో వ‌చ్చిన చిత్రం ఎఫ్ 2. ఈ సూప‌ర్ హిట్ సీక్వెల్‌గా ఎఫ్ 3ను తెర‌కెక్కిస్తున్నారు దిల్‌రాజు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఎఫ్ 3 నుంచి అప్ డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. వెంక‌టేశ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ఎఫ్ 3 కాన్సెప్ట్ పోస్ట‌ర్ ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. బంగారు తోపుడు బండ్లలో వెంకీ, వ‌రుణ్‌ నోట్ల క‌ట్ట‌లు తీసుకెళ్తున్న ఫొటో కాన్సెప్ట్ పోస్ట‌ర్ లో అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఎఫ్ 2 లో సంద‌డి చేసిన త‌మ‌న్నా, మెహ‌రీన్ ల‌ను మ‌రోసారి ఈ సినిమాకు తీసుకుంటున్నాడు అనిల్ రావిపూడి. త్వ‌ర‌లోనే ఎఫ్3 షూటింగ్ మొద‌లు పెట్టి 2021లో వేస‌వి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి మ‌రోసారి దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు. దిల్ రాజు-శిరీష్ సంయుక్తంగా భారీ బ‌డ్జెట్ తో ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ఫ‌న్ అండ్ ఫ్ర‌స్టేష‌న్ తోపాటు మ‌రో ఎలిమెంట్ ఈ చిత్రంలో ప్రేక్ష‌కుల‌కు వినోదాన్ని అందించ‌డం ఖాయ‌మ‌ని పోస్ట‌ర్ ను చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది.

A rewind of 2019 before we start our journey into #F3Movie. The fun pairs of @VenkyMama - @tamannaahspeaks & @IAmVarunTej - @Mehreenpirzada are back to entertain us once again with more funhttps://t.co/IAooaMQiy9#HBDVictoryVenkatesh@AnilRavipudi @ThisIsDSP @SVC_official