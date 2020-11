టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్లు నాగ‌శౌర్య‌-రీతూ వ‌ర్మ కాంబినేష‌న్ లో ఓ సినిమా తెర‌కెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్రొడ‌క్ష‌న్ నం. 8 గా వ‌స్తోన్న ఈ చిత్రానికి వ‌రుడు కావ‌లెను అనే టైటిల్ ఖ‌రారు చేసిన‌ట్టు తెలుస్తోంది. రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్ టైనర్ గా ప్రేక్ష‌కులను అల‌రించేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతోంది. అక్టోబ‌ర్ లో షూటింగ్ రీస్టార్ట్ చేసిన చిత్ర‌యూనిట్ ఇపుడు ఫ‌స్ట్ గ్లింఫ్స్ వీడియోను విడుద‌ల చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. న‌వంబ‌ర్ 13న సాయంత్రం 6.03 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్టు ట్విట‌ర్ ద్వారా తెలిపింది.

మిస్ట‌ర్ ఫ‌ర్ ఫెక్ట్ అంద‌మైన రాణిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు సెర్చింగ్ కొన‌సాగుతుంది అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చింది. ల‌క్ష్మీసౌజ‌న్య దర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం వెడ్డింగ్‌ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగ‌నున్న‌ట్టు అర్థ‌మ‌వుతుంది. సితార ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్ బ్యాన‌ర్ పై నాగ‌వంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్.

The search is ON for "Mr. Perfect" to marry the beautiful Princess! ♥️



