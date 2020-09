టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ తాజాగా సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక‌టి నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ క్యూట్ గా ఉన్న బుడ‌తడిని ఎత్తుకొని..ఆప్యాయంగా ఆడిస్తున్న ఫొటోను ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. మీ జీవితాన్ని ప్రేమ‌తో నింపేయండి. నేను ఇష్టపడే పని చేస్తున్నా, ఇష్టపడే క్రీడను ఆడుతున్నాను,ఇష్టపడేదాన్ని తింటాను, త్రాగుతాను,నేను ఇష్ట‌ప‌డే వ్య‌క్తుల కోసం నా స‌మ‌యాన్ని కేటాయిస్తున్నా. మీ ప్రేమ‌ను గుర్తించి దాని కోసం ప‌ని చేయండి అంటూ బుడ‌త‌ని హ‌త్తుకున్న స్టిల్ ను షేర్ చేశాడు.

ఈ ఫొటో అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటుండ‌గా..ఇంత‌కీ విజ‌య్ ఎత్తుకున్న బుడ‌త‌డు ఎవ‌రై ఉంటార‌ని ఆలోచిస్తున్నారు ఫ్యాన్స్. ప్ర‌స్తుతం పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ తో క‌లిసి ఫైట‌ర్ సినిమా చేస్తున్నాడు విజ‌య్‌దేవ‌ర‌కొండ‌.

Fill your life with ❤️

I do work I love,

I play sport I love,

I eat and drink what I love,

Surround myself with people I love,

Think and spend my time for people I love,

All these things and people make my life what it is - Love☺️



Find your Love and work for it, deserve it ❤️❤️ pic.twitter.com/ukHYavYhxB