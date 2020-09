హైద‌రాబాద్‌: మంచు విష్ణు, కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ న‌టిస్తోన్న చిత్రం మోస‌గాళ్లు. ఈ సినిమా టైటిల్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ ను టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంక‌టేశ్ లాంఛ్ చేశాడు. బాలీవుడ్ హీరో సునీల్ శెట్టి,రుహాని శ‌ర్మ, న‌వదీప్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. హాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌క‌నిర్మాత జాఫ్రే చిన్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. మోస‌గాళ్లు ముందుగా నిర్ణ‌యించిన ప్ర‌కారం జూన్ 5న ఇండియాలో, జులైలో హాలీవుడ్ లో విడుద‌ల కావాల్సి ఉండ‌గా..కోవిడ్ -19 నేప‌థ్యంలో వాయిదా ప‌డ్డ‌ది.

కొన్ని సంవ‌త్స‌రాల క్రితం జ‌రిగిన ప్ర‌పంచంలోనే పెద్ద ఐటీ స్కాం నేప‌థ్యంలో ఈ మూవీ తెర‌కెక్కుతుంది. మోస‌గాళ్ల టైటిల్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ లాంఛింగ్ సంద‌ర్భంగా చిత్ర‌యూనిట్ కు ఆల్ ది బెస్ట్ అని వెంక‌టేశ్ ట్వీట్ చేశాడు.



Here is the Rise Of ‘Mosagallu’, title motion poster. Thank you Sri. @venkymama for launching it. ???? #Mosagallu https://t.co/lgTRr7tQuA