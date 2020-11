షూటింగ్ పూర్తి చేసిన శర్వానంద్..ఇదిగో స్టిల్‌

టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శ‌ర్వానంద్ హీరోగా శ‌ర్వా 30 (వ‌ర్కింగ్ టైటిల్‌) తెర‌కెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఖైదీ వంటి బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ చిత్రాన్ని ప్రేక్ష‌కులకు అందించిన నిర్మాత ఎస్ఆర్ ప్ర‌భు వారియ‌ర్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. శ‌ర్వానంద్ స‌ర‌స‌న రీతూ వ‌ర్మ హీరోయిన్ గా న‌టిస్తోంది. లాక్ డౌన్ త‌ర్వాత షూటింగ్ రీస్టార్ట్ చేసుకున్న ఈ ప్రాజెక్టు.. తాజాగా చిత్రీక‌ర‌ణ‌ పూర్తి చేసుకుంది. శ‌ర్వానంద్ ఈ విష‌యాన్ని ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు. వెన్నెకిశోర్‌, ప్రియ‌ద‌ర్శి, డైరెక్ట‌ర్‌తో షూట్ లొకేష‌న్ లో క‌లిసి దిగిన ఫొటోను పోస్ట్ చేశాడు. ఈ చిత్రానికి జాక్స్ బెజోయ్ సంగీతం స‌మకూరుస్తున్నాడు. డైరెక్ట‌ర్ త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ సంభాష‌ణ‌లు రాయ‌గా..శ్రీ కార్తిక్ (డెబ్యూట్‌)ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.



మ‌రోవైపు శ‌ర్వానంద్‌, సిద్ధార్థ్‌తో క‌లిసి మ‌హాస‌ముద్రం సినిమా చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. దీంతోపాటు శ్రీకారంలో కూడా న‌టిస్తున్నాడు. లాక్ డౌన్ తో విశ్రాంతి తీసుకున్న శ‌ర్వానంద్ ఇపుడు ఫుల్ స్పీడుమీదుండి..బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో ఆడియెన్స్ ను అల‌రించేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతున్నాడు.



Wrapped up #Sharwa30 shoot ???? @riturv @amalaakkineni1 @vennelakishore @priyadarshi_i



Directed by Shree Karthick

Music by @JxBe

Cinematography by Sujith Sarang

Dialogues by @TharunBhasckerD

Produced by @DreamWarriorpic @prabhu_sr pic.twitter.com/MNdQdUZRIn