టాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీల‌లో సామాజిక సేవ‌లో ఎప్పుడూ ముందుండేవారున్నార‌ని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. అలాంటి న‌టుల్లో సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ ఒక‌రు. ఇటీవ‌లే విజ‌యవాడ‌లోని వృద్దాశ్ర‌మం (ఓల్డ్ ఏజ్ హోం)లోని వారికి నేనున్నానంటూ త‌న‌వంతు సాయ‌మందించి గొప్ప మ‌న‌సు చాటుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల‌తో స‌మాన‌మైన వృద్దుల‌కు ఆర్థికంగా సాయం చేయ‌డ‌మే కాకుండా వారి బాగోగులు కూడా చూసుకుంటాన‌ని హామీనిచ్చాడు. వారికి అండ‌గా నిలుస్తాన‌ని ఇచ్చిన మాట ప్ర‌కారం విజ‌యవాడలో అమ్మ ప్రేర‌ణ ఆద‌ర‌ణ ఓల్డ్ ఏజ్ హోం పేరుతో‌ వృద్దాశ్ర‌మాన్నిప్రారంభించాడు సాయిధ‌ర‌మ్‌.

ఈ సంద‌ర్భంగా గొప్ప మ‌న‌సుతో త‌మ‌కు అండ‌గా నిలుస్తున్న సాయిధ‌ర‌మ్ కు వృద్దులంతా ఘ‌న‌స్వాగ‌తం పలికారు. పేద‌ప్ర‌జ‌ల‌కు సాయం చేస్తున్న సాయిధ‌ర‌మ్‌ తేజ్ కు దీవెన‌లు అందించారు. డిఫ‌రెంట్ స్టోరీల‌తో కూడిన సినిమాలు చేస్తూ టాలీవుడ్ లో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ ఉదార‌స్వ‌భావానికి అంద‌రూ సెల్యూట్ కొడుతున్నారు.



Supreme Hero @IamSaiDharamTej inaugurated the new building of Amma Prema Adarana Old Age Home in Vijayawada which was funded by him. pic.twitter.com/UuSs4Tkjoq