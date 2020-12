టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ న‌టించిన సోలో బ్ర‌తుకే సో బెట‌రు శుక్ర‌వారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం రిలీజ్ కు ఒక రోజు ముందే కొత్త సినిమాను షురూ చేశాడు సాయిధ‌ర‌మ్‌. కార్తీక్ వ‌ర్మ దండు (డెబ్యూట్) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న మిస్టిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ మూవీ ఇవాళ లాంఛ్ అయింది. స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్ స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినీ చిత్ర ప‌తాకంపై బీవీఎస్ఎన్ ప్ర‌సాద్ సుకుమార్ రైటింగ్స్ తో అసోసియేట్ అవుతూ నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ మూవీలో న‌టిస్తున్న తార‌లు, ఇత‌ర వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లోనే క్లారిటీ ఇవ్వ‌నుంది టీం. ఈ ప్రాజెక్టు సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ 15వ చిత్రంగా వ‌స్తోంది. లాక్ డౌన్ త‌ర్వాత థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌లవుతున్న తొలి తెలుగు సినిమా సోలో బ్ర‌తుకే సో బెట‌రు. క‌రోనా ప‌రిస్థితుల నేప‌థ్యంలో ప్రేక్ష‌కులు ఎప్ప‌టిటాగా థియేటర్ల‌కు వ‌స్తారో..? లేదో చూడాలి.

.@SVCCofficial's next with Supreme Hero @IamSaiDharamTej, the mystical thriller #SDT15 in association with @SukumarWritings has launched formally today with a pooja ceremony.



Screenplay : @aryasukku

Producer : @BVSNP

Story and Direction by @karthikdandu86 pic.twitter.com/BFjkzhtts0