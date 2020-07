నేడు పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకుంటున్న ప్ర‌ముఖ న‌టుడు సోనూసూద్ కు హీరో రామ్ ప్ర‌త్యేకంగా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశాడు. ప్ర‌జ‌లుంటారు..హీరోలుంటారు..మాన‌వతామూర్తులుంటారు. కానీ గొప్ప మాన‌వ‌త్వం క‌లిగిన వ్య‌క్తులున్న‌పుడు మ‌న‌కు హీరోలు అవ‌స‌రం లేదు. ప్రియ‌మైన సోద‌రుడు సోనూసూద్‌కు పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు అంటూ రామ్ ట్వీట్ చేశాడు. సోనూసూద్ తో షూటింగ్ లో దిగిన స్టిల్ ను షేర్ చేసుకున్నాడు.

సోనూసూద్‌, రామ్ క‌లిసి కందిరీగ చిత్రంలో న‌టించారు. ఈ సినిమాలో సోనూసూద్‌, రామ్ ల మ‌ధ్య సన్నివేశాలు హాస్య‌భ‌రితంగా సాగుతూ అంద‌రినీ అల‌రిస్తాయి. క‌రోనా లాంటి విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల్లో ఎంతోమంది అండ‌గా నిల‌బ‌డుతున్న సోనూసూద్ రియ‌ల్ హీరో అంటూ ఇప్ప‌టికే దేశ‌వ్యాప్తంగా ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

There are People..

There are Heros..

& then.. there are Humans..



If only we had more Humans..we wouldn’t be needing Heros..



Dear brother @SonuSood ..I hardly say this to anyone.. I’d VOTE for you..????



Happy Birthday!



Love..#RAPO pic.twitter.com/3bygfSbXsr