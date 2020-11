తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ, హిందీ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తూ త‌న న‌ట‌న‌తో కోట్లాదిమంది ఫాలోవ‌ర్ల‌ను సంపాదించుకున్నారు ప్ర‌కాశ్‌రాజ్‌. విలన్ గా, క్యారెక్ట‌ర్ ఆరిస్టుగా, హీరోగా ఏ పాత్ర‌కైనా జీవం పోసే అద్బుత‌మైన టాలెంట్ ఉన్న న‌టుడు. విలక్ష‌ణ న‌టుడిగా ప్రేక్ష‌కులు పిలుచుకుంటార‌ని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌‌వస‌‌రం లేదు. సినిమాలే కాకుండా పాలిటిక్స్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటూ స‌మాజానికి త‌న వంతు సేవ చేసేందుకు ఎప్పుడూ ముందుంటారు ప్ర‌కాశ్ రాజ్.

ఎప్పుడూ త‌న క‌మిట్‌మెంట్స్ తో బిజీగా ఉండే ప్ర‌కాశ్ స‌మ‌యం దొరికితే ఫాంహౌస్ లో సర‌దా స‌మ‌యాన్ని గడుపుతాడు. ఫాంహౌస్ లో ప్ర‌కాశ్ రాజ్ స‌ర‌దాగా దోసెలు వేశాడు. ఆ త‌ర్వాత టేస్టీ దోసెల‌ను ఫాంహౌస్ లో ఉన్న వారంతా తిన్నారు. ఇక ప్ర‌కాశ్ రాజ్ కొడుకు కుక్క‌పిల్ల‌ల‌తో ఆడుకోవ‌డం చూడొచ్చు. ఫాంహౌస్ లో ప్ర‌కృతి సౌంద‌ర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Life at our farm #prakasham .. the joy of living with nature. .. bliss pic.twitter.com/2s2lr124kA