సినిమాలు, ఇత‌ర కార్య‌క్ర‌మాల‌తో బిజీబిజీగా ఉండే టాలీవుడ్ న‌టుడు నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ టైం దొరికితే త‌న స‌మ‌యాన్ని కుటుంబానికి కేటాయిస్తార‌ని ప్రత్యేకంగా చెప్ప‌వ‌న‌సరం లేదు. త‌న ఫ్యామిలీతో క‌లిసి స‌ర‌దాగా గ‌డుపుతారు. తాజాగా బాల‌కృష్ణ త‌న మ‌న‌వ‌డితో క‌లిసి దిగిన ఫొటో ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. క్యూట్ గా ఉన్న మ‌న‌వ‌డు ఆర్య‌వీర్ ను ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు.

మ‌ల్టీక‌ల‌ర్ లో ఉన్న‌ డిజైన్ డ్ కుర్తా ధ‌రించిన బాల‌య్య మ‌న‌వ‌డితో క‌లిసి దిగిన ఫొటో ఇపుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. బాల‌కృష్ణ ప్ర‌స్తుతం బోయ‌పాటి శ్రీను డైరెక్ష‌న్ లో బీబీ3 మూవీ తెర‌కెక్కుతున్న తెలిసిందే. త్వ‌ర‌లో ఈ సినిమా వార‌ణాసి షెడ్యూల్ ను షురూ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Adorable pic of NataSimha #NandamuriBalakrishna with his grandson #Aryaveer pic.twitter.com/GJArAZZsFQ