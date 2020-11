మంచి హిట్స్‌తో దూసుకెళుతున్న నాని ఈ దీపావళి సందర్భంగా అభిమాలకు కొత్త కబురు అందించారు. తన 28వ సినిమా విశేషాల్ని వెల్లడించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నవీన్‌ యెర్నేని, యలమంచిలి రవిశంకర్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా మలయాళ నటి నజ్రియా ఫహాద్‌ తెలుగు చిత్రసీమకు పరిచయం కానున్నది.



మ్యూజిక‌ల్ రొమాంటిక్ ఎంట‌ర్‌టైనర్‌గా రూపొంద‌నున్న ఈ సినిమా క‌ర్టెన్ రైజ‌ర్‌ను శ‌నివార చిత్ర బృందం విడుద‌ల చేసింది. నాని 28వ చిత్రానికి 'అంటే సుందరానికీ' అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. హర్షవర్ధన్‌, సుహాస్‌ మధ్య ఏదో సీక్రెట్‌ డిస్కషన్‌ జరిగినట్లు చూపిస్తూ.. ఆసక్తికరంగా టైటిల్‌ 'అంటే సుందరానికీ' అని రివీల్‌ చేశారు. ఇందులో నాని లగేజ్‌ బ్యాగ్‌ పట్టుకుని అటు తిరిగి నిలుచున్నాడు. పల్లెటూరి వ్యక్తిగా పంచెకట్టుతో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌సందైన విందు అందించ‌డం ఖాయం అనిపిస్తుంది.

Love like never before ❤️

Laugh like never before ????#Nani28 is #AnteSundharaniki



2021 will end on a high ..Play starts soon ???? #NazriyaFahadh #VivekAthreya @MythriOfficial https://t.co/LkZYgo1ubV