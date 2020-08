జాకీష్రాఫ్ త‌న‌యుడు టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ తండ్రిని మించిన త‌నయుడిగా బాలీవుడ్‌లో అశేష ప్రేక్ష‌కాద‌ర‌ణ ద‌క్కించుకున్నాడు. శరీర సౌష్టవానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే టైగ‌ర్ తాను ప‌ల‌క‌ల దేహంతో ఎప్పుడు ఇత‌రుల‌కి ఛాలెంజ్ విసురుతుంటారు. 28 ఏళ్ల టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ అస‌లు పేరు జై హేమంత్‌ ష్రాఫ్ కాగా, ఇత‌ని ఫస్ట్‌ సినిమా హీరో పంత్‌. బాఘీ ఫ్రాంచైజ‌లో వ‌చ్చిన బాఘీ, బాఘీ2, బాఘీ3 సినిమాలు టైగ‌ర్ క్రేజ్‌ని పెంచాయి.



యాక్ష‌న్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకుల‌ని అల‌రిస్తూ ఉండే ఈ ప‌హిల్వాన్ త‌న శ‌రీరం అంతలా మార‌డానికి గ‌ల కార‌ణాల‌ని వీడియో ద్వారా నెటిజ‌న్స్ ముందు ఉంచుతుంటాడు. సోష‌ల్ మీడియాలో అత‌నికి చిన్న‌, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా విప‌రీత‌మైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆ మ‌ధ్య ఓ సారి బ‌న్నీ త‌న‌యుడు అయాన్‌.. టైగ‌ర్‌ని క‌ల‌వాల‌నే కోరిక‌ని వెళ్ళ‌బుచ్చ‌గా, త‌ప్ప‌క సెట్స్‌కి తీసుకెళ‌తాన‌ని మాటిచ్చాడు ష్రాఫ్‌. ఇక తాజాగా మూడున్న‌ర‌ ఏళ్ల అమ్మాయి టైగర్ ష్రాఫ్‌ను ఎంతగా మిస్ అవుతుందో వీడియోలో వెల్లడించింది. ఏదో ఒక రోజు టైగర్ త‌న జీవితంలో టైగ‌ర్‌ని కలుస్తుందని ఆమె భావిస్తోంది అంటూ చిన్నారి తండ్రి ట్వీట్ చేశారు. దీనికి స్పందించిన టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ .. "పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నప్పుడు, క్షేమంగా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చే ప‌రిస్థితులు ఉన్న‌ప్పుడు త‌ప్ప‌క క‌లుస్తాను అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



My cutie pie is the youngest but your biggest fan @iTIGERSHROFF she is only 3.5 year old but want you to meet her Tiger Shroff like anything. She is of the hope that one day he will come to meet her. pic.twitter.com/8orwvjz36p