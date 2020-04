సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు బావ సుధీర్ బాబు టాప్ హీరో రేంజ్‌కి వెళ్లేందుకు ఎంత‌గానో కృషి చేస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైన ఆయ‌న ఫిట్‌నెస్‌కి సంబంధించిన వీడియోలు షేర్ చేస్తూ వ‌స్తున్నాడు. తాజాగా త‌న‌ సినిమాలలోని బెస్ట్‌ డ్యాన్స్‌ మూమెంట్స్‌కు సంబంధించి ఓ వీడియోను షేర్ చేశాడు. ఇందులో మీకు నచ్చిన బెస్ట్‌ డ్యాన్స్‌ మూమెంట్‌ ఏంటో చెప్పండి అంటూ ఫ్యాన్స్‌ను కోరాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.



సుధీర్ బాబు డ్యాన్స్ వీడియో చూసిన టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ .. మ‌రో లెవ‌ల్‌కి తీసుకెళ్ళారు అని కామెంట్ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన సుధీర్ బాబు.. ధన్యవాదాలు టైగర్ మ్యాన్ . మ‌నం గ‌తంలో ఒకరిపై ఒకరం పోరాటం చేశాము రానున్న రోజుల‌లో క‌లిసి నృత్యం చేస్తామ‌ని ఆశిస్తున్నాన‌ని సుధీర్ బాబు త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. కాగా, టైగ‌ర్ ష్రాఫ్ న‌టించిన భాఘీ సినిమాలో సుధీర్ బాబు విల‌న్‌గా న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే



I know I haven't danced my heart out in a while ... But here are some of my favourite moves from my films ... Let me know which one or ones do you like the most ??????? https://t.co/1Ex8Gl7zKw