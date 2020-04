ద‌ర్శ‌కులు ర‌క‌ర‌కాల పుస్త‌కాలు చ‌దువుతుంటార‌నే విష‌యం ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిష్ కు కూడా పుస్త‌కాలంటే చాలా ఇష్టం‌. క్రిష్ కు పుస్త‌కాల కోసం ప్ర‌త్యేకంగా ఓ గ‌దినే ఏర్పాటు చేసుకునేంత ఇష్టమ‌ట‌. ఈ విష‌యాన్ని క్రిష్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలుపుతూ ఓ ఫొటోను షేర్ చేసుకున్నాడు.

పుస్త‌కాల కోసం ప్ర‌త్యేకంగా గ‌ది ఉండాల‌నేది నా చిన్న‌నాటి క‌ల‌ల్లో ముఖ్య‌మైంది. ప్ర‌పంచ పుస్త‌క దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా.. ఇపుడు నా ప్రార్థ‌న మందిరం (పుస్త‌కాల గ‌ది)ను పుస్త‌క‌ప్రియుల‌తో షేర్ చేసుకుంటున్నాన‌ని ట్వీట్ చేస్తూ.. పుస్త‌కాల‌తో నిండిన గ‌ది ఫొటోను ట్విట్ట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ ఫొటో పుస్త‌క‌ప్రియుల‌ను ఎంతో ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

One of my dearest childhood dreams was to have a room for the books. Now sharing my prayer room with the fellow book lovers on this #worldbookday2020 pic.twitter.com/P58YXds5jy