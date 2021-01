అక్కినేని కోడ‌లు స‌మంత తొలి సారి న‌టిస్తున్న ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 అనే వెబ్ సిరీస్‌లో న‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. తొలి సిరీస్‌కు మంచి ఆద‌ర‌ణ ల‌భించ‌డంతో రెండో సీజ‌న్ లో న‌టించేందుకు స‌మంత సిద్ధ‌మైంది. ఇందులో విల‌న్‌గా స‌మంత న‌టిస్తుంద‌ని తెలుస్తుండ‌గా,ఈ సిరీస్ ఎప్పుడు విడుద‌ల అవుతుందా అని అంద‌రు ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తూ వచ్చారు. తాజాగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో టీజ‌ర్ రిలీజ్ చేయ‌గా, దానిని స‌మంత షేర్ చేస్తూ రిలీజ్ డేట్ ప్ర‌క‌టించింది.



ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 సిరీస్‌లో ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషిస్తున్న మనోజ్ భాజ్‌పాయ్ సీరియ‌స్ లుక్‌లో కనిపిస్తుండ‌గా, ఆయ‌న వెనుక స‌మంత ఫొటో క‌నిపిస్తుంది. “శ్రీకాంత్ మిషన్ వెనుక ఒక విలన్ ఆ విలన్ శ్రీకాంత్ వెనుక ఉంది” అని క్యాప్ష‌న్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు. రాజ్ అండ్ డీకే లు తెరకెక్కించిన ఈ ప్రైడ్ ఇండియన్ సిరీస్ వచ్చే ఫిబ్రవరి 12న హిందీ, తెలుగు మరియు తమిళ్ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇంకెందుకు మ‌రి ఆల‌స్యం స‌రికొత్త స్ట‌ఫ్‌తో రానున్న ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 ని చూసి థ్రిల్ అవ్వండి మ‌రి.



This time, no one is safe! #WhoisRaji

Chehre ke peeche chehra, raaz hai ismein gehra ????#TheFamilyManOnPrime on 12th Feb#TheFamilyManSeason2 #TheFamilyManOnPrime@rajndk @BajpayeeManoj @PrimeVideoIN pic.twitter.com/9XzMtS3YYd