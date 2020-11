అక్కినేని కోడ‌లు స‌మంత బుల్లెట్‌లా దూసుకుపోతుంది. ఒకవైపు సినిమాలు మ‌రోవైపు హోస్టింగ్‌తో అద‌ర‌గొడుతుంది. ఇటీవ‌ల బిగ్ బాస్ షోని సింగిల్ హ్యాండ్‌తో అద‌ర‌గొట్టిన స‌మంత ఇప్పుడు ఆహా కోసం ఫుల్ టైమ్ హోస్ట్‌గా మారింది. ‘సామ్‌జామ్‌' పేరుతో ‘ఆహా’ ఓటీటీలో రానున్న ఈ టాక్‌షోకు సామ్ ప్ర‌యోక్త‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుండ‌గా, దీనికి సంబంధించిన తొలి ఎపిసోడ్‌ ఈ నెల 13న ప్రసారం కానుంది.



సామ్ జామ్ షోకు సంబంధించి జోరుగా ప్ర‌చారాలు మొద‌లు పెట్టింది ఆహా టీం. ఇందులో భాగంగా ఆహా వ్యవస్థాపకులు అల్లు అరవింద్, అందాల భామ స‌మంత‌ సమక్షంలో భారీ కటౌట్‌ని లాంచ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని ఆహా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో కొద్ది సేపటి క్రితం షేర్ చేసింది. ఇందులో త‌న కటౌట్‌ని చూసిన స‌మంత తెగ మురిసిపోయింది. ఇక ఓ బేబి చిత్రం త‌ర్వాత మ‌రో సినిమాకి క‌మిట్ కాని స‌మంత త్వ‌ర‌లో ఫ్యామిలీ మెన్ 2 వెబ్ సిరీస్‌లో న‌టించ‌నుంది.



And you wonder why stars have big egos ????????... ❤️ Thankyou @ahavideoIN https://t.co/VQ4ZgkTgrR